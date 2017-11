Eesti naiste koondise peatreener: esimene aasta kulub meil õppimiseks

Eesti naiskonna peatreener Janne Rits ütles pressikonverentsil, et suvel tehti põhiasjad selgeks, nüüd tuleb need mängus realiseerida. “Korvpalli on mängitud juba sada aastat, lähme mängime meiegi,” oli Rits konkreetne. "Esimene aasta on meie noorel naiskonnal õppimiseks, arusaamiseks, professionaalsemaks muutumiseks ja tiimitöö parandamiseks. Loodetavaste saame laupäeval esimese sammu selles suunas tehtud."

Ühe koondise tugitala, igapäevaselt Belgias Castors Braine naiskonnas palliva Merike Andersoni sõnul on temal tänavu nooruslikus rahvusnaiskonnas rohkem mentori roll. “Vastutuse kese on kindlasti muutunud. Tänavu proovin olla rohkem vaimne tugi. Veduri rolli väljakul peab haarama Mailis Pokk.”

Poki sõnul sujusid läbirääkimised koduklubi Kelterniga koondise juurde sõitmise asjus ladusalt. "On au olla üks nendest, kes saab esindada Eestit rahvusvahelistel mängudel ning teha seda võimalikult hästi. "

Ots tehakse lahti 11. novembril kell 17 Türgi naiskonna vastu. Teine kodumäng toimub järgmise aasta 10. veebruaril Poola vastu ning viimane kohtumine Eestimaa pinnal 17. novembril Valgevenega.