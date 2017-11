Itaalia jalgpallilegend tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

Pirlo on klubidest esindanud ka Bresciat, Milano Interit, Regginat, AC Milani ja Torino Juventust. Mehe auhinnakapis on lisaks MM-tiitlile kuus Itaalia meistrikulda, kaks Itaalia karikat ning kaks Meistrite liiga trofeed.

38-aastase itaallase jaoks jäi viimaseks kohtumiseks eilne Põhja-Ameerika jalgpalliliiga MLS-is veerandfinaal, kus New York City alistas küll Columbus Crew 2:0, kuid langes üldskooriga 3:4 konkurentsist. Pirlo pääses New Yorgis peetud matšis vahetusest väljakule 90. minutil.

