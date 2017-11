Blackhawks jäi tänavu esimest korda nullile

Ülejäänud eilsetes kohtumistes alistas New York Islanders kodus Colorado Avalanche'i 6:4 ning Calgary Flames sai samuti omal väljakul karistusvisetega 5:4 jagu New Jersey Devilsist.

Kogu hooaja vältel on vastase puurilukku murdmisega hädas olnud aga Edmonton Oilers. Kanadalased on tänavu 13 mängus visanud 30 väravat. Tõsi, nullile jäädi esimest korda Eesti aja järgi läinud öösel, kui omal väljakul kaotati Detroit Red Wingsile 0:4.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel