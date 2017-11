Eesti noored võistlustantsijad tegid ajalugu

Peatreener Martin Parmase sõnul ei jääda loorberitele puhkama, vaid selle aastanumbri sees on võistluskalendris veel arvukalt MK-etappe ja tiitlivõistlusi. Juba eeloleval nädalavahetusel osaletakse MK-etapil Poolas. Võistluste raames toimuvad ka Euroopa meistrivõistlused noorte vanusegrupis, kus Eesti paar on samuti võistlustules.

Tartu tantsukooli Prestige paar Veide-Padaril on lisaks Eesti meistritiitlile ette näidata nii Läänemeremaade-, Baltimaade- kui ka Põhjamaade meistritiitel. Lisaks eelpool mainitule on noortel arvukalt MK-etapi võite, mida on kogutud üle kogu Euroopa võisteldes.

