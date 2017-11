Teppan oli Itaalias kandvas rollis, tempomehed resultatiivsed

Prantsusmaa meistriliigas käis nädalavahetusel väljakul neljast seal mängivast mehest kolm. Omavahel võtsid mõõtu koondise kapteni Kert Toobali tööandja Rennes’i Volley ja Martti Juhkami koduklubi Tourcoing. Seejuures on mehed varasemalt koos Rennes’is pallinud. Juhkami tõi oma endise koduklubi vastu 13 punkti (+5) ning aitas Tourcoingu 3:1 (22:25; 25:20; 25:21; 25:18) võidule, vahendab volley.ee. Võitjate parim oli 26 punktiga (+15) Jonas Jimenez. Mõlemad eestlased tegid kaasa kogu kohtumise, sidemängija Toobali kontole kanti lisaks tema põhitööle ka kaks punkti, neist üks tuli rünnakul, teine serviässast. Tourcoing hoiab liigas seitsme punktiga kuuendat kohta. Toobal ja Rennes on hooaega alustanud kehvalt ja võiduarve on seni avamata ning nii ollakse viimasel kohal.

Andri Aganits ja liiga liider Montpellier said 2:3 (25:21; 19:25; 25:16; 20:25; 10:15) kaotuse Chaumont’ilt. Aganits tegi suurepärase mängu, tuues 13 punkti (+9). Temporündaja lõi 12 tõstest maha üheksa (75%), lisaks kogus neli punkti blokiga. Montpellier jätkab 10 punktiga liidrikohal.

2:3 (25:18; 23:25; 25:21; 18:25; 10:15) kaotusega pidi leppima ka Pariisi Volley. Ardo Kreek veel platsil ei käinud, sest ravib jätkuvalt vigastust. Toulouse’i edukaim oli 21 punktiga (+9) Andres Villena, Pariisile tõi Wouter Ter Maat 16 silma (+7). Pariis hoiab tabelis üheksa punktiga neljandat positsiooni.

Naiste meistriliigas teenis Prantsusmaal võidulisa Liis Kullerkannu tööandja Pariisi St Cloud, kui 3:1 (25:22; 25:23; 21:25; 25:18) alistati Nancy naiskond. Eesti rahvusnaiskonna liikmel polnud kõige parem päev, Kullerkann tegi kaasa teises ja kolmandas geimis ning tõi kolm punkti (-1). Alexandra Dascalu oli 29 punktiga Pariisi resultatiivseim. Teine samas liigas palliv eestlanna Kristiine Miilen aitas St Raphael Volley-Balli 3:0 (25:10; 25:13; 25:20) Chamalières’ üle. Miileni seekord kaasa ei teinud. Liigatabelis on Pariis neljas, St Raphael viies.

Türgi kõrgliigas Ankara Maliye Pyiangos palliv Oliver Venno tõi üleplatsimehena 16 punkti (+8) ning aitas oma meeskonna Besiktasi vastu kindla 3:0 (25:15; 25:13; 26:24) võidule. Viis Eesti koondise diagonaalründaja punktidest tuli seejuures pallinguässadest. Türgi liigas asub Maliye Pyiango 6. positsioonil.

Kadi Kullerkann ja Istanbuli Yesil Bayramic said kirja 3:0 (25:13; 25:19; 25:22) võidu Alaşehir Belediyesi üle. Liigatabelis on Kullerkannu tööandja 13. positsioonil.

Lubini Cuprum kaotas Poola liigas 0:3 (17:25; 17:25; 18:25) Jastrzebski Węgielile. Vigastatud Robert Täht kaasa ei teinud. Keith Pupart tõi seitse punkti (+2), ent realiseeris rünnakuid vaid 26-protsendiliselt (23-st 6). Lukasz Kaczmarek oli Lubini edukaim 10 punktiga (-1). Lubini rünnakuprotsent oli vaid 32 vastaste 48 vastu. Liigatabelis langes Lubin 8. kohale.

Sel nädalavahetusel pidas Poola naiste esiliigas oma esimese mängu rahvusnaiskonna kapten Julija Mõnnakmäe, aidates WTS SOLNA Wieliczka 3:0 (25:23; 25:15; 25:15) võidule AZS Politechniki Śl. Gliwice üle. Mõnnakmäe sai lisaks oma põhiülesandele ehk mängu juhtimisele kirja ka kaks punkti rünnakul. Liigatabelis hoitakse neljandat kohta.

Andrus Raadik näitas nädalavahetusel Soome meistriliigas eelmisele hooajale sarnast vormi, kui aitas laupäeval Pielaveden Sampo 3:1 (22:25; 25:19; 25:17; 25:22) võidule Loimaa Hurrikaani üle. Pühapäeval tuli aga tunnistada Raisio Loimu 3:2 (21:25; 25:22; 22:25; 25:17; 15:8) paremust. Loimaa vastu tõi Raadik meeskonna parimana 20 punkti ja jäi üheksaga plussi. Nurgaründaja vastuvõtt oli 40%, rünnak 56%. Pühapäevases kohtumises Raisio vastu 11 punkti (+3), rünnak 42%, vastuvõtt 48%. Soome meistriliigas hoiab Sampo 3. kohta.

Kertu Laak ja Salo LP Viesti lõpetasid nädala kahe võiduga. Laupäeval saadi 3:2 (19:25; 27:25; 25:18; 20:25; 15:9) jagu Kuusamo Pölkkust. Laak tõi naiskonna parimana 20 punkti (+8). 44 tõstest realiseeris ta 18. Kolmapäeval kohtuti Kangasala naiskonnaga ning see kohtumine võideti 3:0 (26:24; 25:14; 25:16). Laagilt taas korralik esitus ehk võitjate parim punktisumma (13 punkti, +5). Tabelis ollakse hetkel kolmandal kohal, ent eurosarja tõttu on neil liidritest vähem mänge peetud.

Tšehhis alistas Henri Treiali tööandja CEŽ Karlovarsko 3:0 (25:20; 25:16; 25:20) Pribrami. Temporündaja kohal tegutsev Treial kerkis võitjate resultatiivseimaks, tuues 13 punkti (+8). Seitse punkti tuli rünnakust, kuus blokis. Liigatabelis on Karlovarsko neljas.

Itaalias palliv Renee Teppan pääses lõppenud nädalal esmakordselt sealse tippklubi Trentino algkoosseisu, kui meeskond kaotas ülimalt tasavägistes geimides siiski 0:3 (22:25; 28:30; 27:29) Civitanova Cucine Lubele. Teppan tegi kaasa kahes esimeses geimis ja kogus neli silma. Pühapäeval mängiti Verona Calzedoniaga ja saadi 1:3 (21:25; 21:25; 25:17; 22:25) kaotus. Teppan tegi selles mängus korraliku esituse ning tõi üheksa punkti (+1), lüües 19 tõstest punktiks kaheksa, lisaks üks ässpalling. Liigatabelis asub Trentino 10. kohal.

Anna Kajalina ja Ravenna Olimpia said Itaalia naiste meistrisarjas Kajalina 26 punktile vaatamata 2:3 (20:25; 25:17; 22:25; 25:17; 12:15) kaotuse Perugialt. Vooru teises mängus jäädi 1:3 (17:25; 25:23; 21:25; 24:26) Givova Baronissilt. Kajalinalt selles kohtumises 12 punkti (+2). Liigatabelis on Ravenna 6. kohal.

Slovakkias Preividza meeskonnas palliv sidemängija Andres Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ning aitas Prievidzal kirja saada 3:2 (25:22; 25:21; 25:27; 19:25; 15:5) võidu Svidniku Slavia üle. Toobal tõi ka neli punkti, üks pallinguässast, üks blokist ja kaks rünnakul. Prievidza on Slovakkias teisel kohal.

Belgias tõi Timo Tammemaa 11 punkti ning Maaseiki Noliko alistas 3:1 (25:18; 25:21; 22:25; 27:20) Guibertin Axise. Liigatabelis ollakse kolmandad, Rait Rikbergi tööandja Meneni Prefaxis asub neljandal positsioonil.

Šveitsis sai Kristo Kollo ja treener Rainer Vassiljevi tööandja Schönenwerdi Volley 3:0 (25:16; 25:17; 25:18) jagu Einsiedelnist ning Jona TSV üle 3 1 (21:25, 25:16, 25:14, 25:15) võidu. Liigatabelis ollakse kolmandad.

Šveitsi naiste kõrgliigas teenisid Anu Ennok ja Sm’Aesch Pfeffingen raske 3:2 (26:24; 18:25; 25:18; 25:27: 15:5) võidu Galina KULAchange VBC üle. Eestlanna arvele kogunes 16 punkti (+10), rünnak 57%, vastuvõtt 44%. Teises mängus kohtuti VC Kanti Schaffhauseniga ja see mäng lõppes Ennoki tööandja 3:2 (26:28; 25:22; 17:25; 25:15; 15:11) paremusega. Samas liigas said Nette Peit ja Köniz Edelline Zesar VFMist 3:1 (25:19; 25:21; 17:25; 25:17). Pfeffingen on liigas 2., Köniz 9. kohal.

Meistriliiga B-divisjonis mängisid Merlin Hurt ja tema koduklubi VBC Aadorf Raiffeisen Volleya Obwaldeni naiskonnaga ja said 3:2 (23:25; 16:25; 25:23; 25:18; 18:16) võidu. Pühapäeval 3:1 (25:14; 22:25; 25:18; 25:16) jagu Züri unterlandist. Tabelis ollakse 2. kohal.

Saksamaal said Düren Powervolley ja nende ridades mängiv Karli Allik 2:3 (25:19; 23:25; 25:22; 19:25; 12:15) kaotuse Unterhachingult. Allik platsile ei pääsenud. Sealses esiliigas mängiv Kevin Soo ja Chemie Volley Mitteldeutschland alistasid 3:0 (25:13: 25:19; 25:19) Warnemünde. Oma divisjonis on Soo koduklubi esikohal.

Portugalis Fonte Bastardo ridu esindav sidemängija Robert Viiber sai tunda kaotusevalu, kui laupäeval kaotati 0:3 (17:25; 20:25; 19:25) Sportingule. Pühapäeval alistati 3:1 (25:21; 21:25; 26:24; 27:25) Vitoriast. Hetkel paikneb Bastardo 5. tabelireal.