Väljalangemistsoonis West Ham vallandas peatreeneri

"West Hami olukord ei ole hea ja klubi on tähtsam kui indiviidid," sõnas pettunud Bilic pärast laupäevast mängu. "Ma ei saa omanike kohta midagi halba öelda. Nad on mind kahe ja poole hooaja jooksul palju toetanud, kuid olukord on väga keeruline."

Bilic on West Hami käesoleval aastal juhtinud vaid kahe liigavõiduni, 11 vooru järel on klubi üheksa punktiga 18. ehk väljalangemistsoonis. Tema viimaseks mänguks klubi eesotsas jäi laupäevane 1:4 kaotus Liverpoolile

