Görges lõpetas karjääri parima hooaja üheksamängulise võiduseeriaga

Kui aastalõputurniirile pääsevad käimasoleva hooaja kaheksa paremat naist, siis Elite Trophy turniiril mängivad naised, kes on jooksvas edetabelis kohtadel 9.-19. ning lisaks saab sinna üks mängija vabapääsmega. Elite Trophy asendab aastatel 2009-2014 peetud tšempionide turniiri. Kuni 2019. aastani toimub Elite Trophy Hiinas Zhuhais. Läbi aegade esimese Elite Trophy võitis kaks aastat tagasi ameeriklanna Venus Williams, mullu triumfeeris tšehhitar Petra Kvitova.

Tänavusele turniirile pääsesid prantslanna Kristina Mladenovic, ameeriklannad CoCo Vandeweghe ja Sloane Stephens, venelanna Anastassia Pavljutšenkova, lätlanna Anastasija Sevastova, venelanna Jelena Vesnina, sakslannad Görges ja Angelique Kerber, australlanna Ashleigh Barty, slovakitar Magdalena Rybarikova, tšehhitar Barbora Strycova ja hiinlanna Peng Shuai, mängijad jagati nelja kolmeliikmelisse ajalgruppi.

Vahetult enne Elite Trophyt Moskvas enam kui kuueaastase vaheaja järel turniirivõidu teeninud Görges jätkas ka Zhuhais võidulainel, loovutamata nelja mänguga settigi. Alagrupiturniiril alistas ta 6:1, 7:6 (5) Rybarikova ja 6:2, 7:6 (4) Mladenovici, poolfinaalis oli 6:3, 6:3 parem Sevastovast ja finaalis sai 7:5, 6:1 jagu Vandeweghe’st, tulles avasetis välja 2:5 kaotusseisust.

Ka Barty, Vandeweghe ja Sevastova läbisid alagrupiturniiri kaotuseta. Barty sai settigi kaotamata jagu nii Pavljutšenkovast kui Kerberist, Vandeweghe alistas Vesnina kahes ja Pengi kolmes setis ning Sevastova oli parem Stephensist ja Strycovast. Teises poolfinaalis alistas Vandeweghe 6:3, 6:3 Barty.

Üheksamängulise võiduseeria ja kahe järjestikuse turniirivõidu toel tõusis Görges värskes edetabelis karjääri kõrgeimale, 14. kohale. Tema senine parim oli viie aasta tagune 15. koht. Görges jõudis tänavu viie WTA turniiri finaali, neist esimeses kolmes pidi ta leppima vastaste napi paremusega.

"Pole paremat viisi hooaega lõpetada," õhkas Görges pärast karjääri suurima tiitli võitu Zhuhais. "Mul on olnud imeline aasta. Sain suure slämmi turniiridel valusaid kaotusi ja pidin neist üle saama, jätkasin kõvasti töötamist ja uskusin endasse. Lõpuks sai kõik see vaev tasutud. Olen üliõnnelik, mul pole sõnu, et neid tundeid kirjeldada. See kõik on natuke uskumatu."