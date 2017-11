Isaks saanud Siim Luts jääb koondisemängudest eemale

"Soovime koondise poolt Siimule palju õnne! Lapse sünd on nii eriline sündmus, et on loomulik, et ta veedab järgmised päevad oma perega, see on tavapärane praktika," sõnas koondise peatreener Martin Reim.

Soome – Eesti matš leiab aset 9. novembril kell 19 Helsingis. Kohtumisest teeb otseülekande ETV2. Malta – Eesti maavõistlus algab 12. novembril kohaliku aja järgi kell 15, Eesti aja järgi kell 16.

Eesti koondis mängudeks Soome ja Maltaga:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 36/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Kaitsjad

17 Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 125/0

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 60/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 43/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 23/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – MFK Ružomberok (SVK) 21/1

31 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 11/3

33 Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

2 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 62/13

9 Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 62/9

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 42/7

6 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 35/2

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN) 30/1

11 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 11/1

4 Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 10/4

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

7 Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0