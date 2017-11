VIDEO | Vihased fännid jooksid provokatiivse väravatähistuse järel murule

Memphis Depay ja Nabil Fekir viisid Lyoni avapoolajal 2:0 ette, teisel poolajal lisasid õli tulle Mariano Diaz ning Bertrand Traore ja kui Fekir lõi 84. minutil oma teise ning Lyoni viienda värava ja tähistas seda Lionel Messi eeskuju järgides oma särki tribüünide poole näidates, ei pidanud kodupublik enam vastu ning tungis väljakule. Peakohtunik peatas matši 20 minutiks, enne, kui sellel taas jätkuda lubas.

Fekir scored the 5th goal for #Lyon against Saint Etienne and caused a riot ???????????? #LeDerby #ASSEOL pic.twitter.com/fwSIt3Sw68