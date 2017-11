Zopp tõusis tabelis koha võrra, Kontaveit säilitas positsiooni

Täna joostud New Yorgi maratonil võidutses naistest ameeriklanna Shalane Flanagan. Viimati triumfeeris kohalik naisjooksja kuulsal maratonil 40 aastat tagasi, kui edu saatis Miki Gormanit.

Edetabeli esikohal jätkab hispaanlane Rafael Nadal ja talle järgneb šveitslane Roger Federer. Vigastuse tõttu hooajale varakult joone alla tõmmanud šotlane Andy Murray langes kolmandalt kohalt 16. reale. Tema asemel tõusis kolmandaks 20-aastane sakslane Alexander Zverev, kellele see on karjääri kõrgeim positsioon. Neljandaks tõusis austerlane Dominic Thiem, viiendal kohal jätkab horvaat Marin Cilic.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel