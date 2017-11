EOK spordidirektor: FIS teeb pidevalt mingeid arusaamatuid muudatusi

"Ametlikult on Eestil hetkel ainult viis OM-kohta," rääkis Raju. "Need on mehed laskesuusatamises, teistel aladel kvalifitseerumine alles käib. Rahvusvahelise suusaliidu aladel venib kvalifikatsioon kuni 25. jaanuarini, ka naiste laskesuusatamises ja kiiruisutamises on tegelikult kõik veel lahtine. Täna võib öelda, et viis kohta on olemas ja kõhutunde järgi läheb Eestist PyeongChangis starti 20+ sportlast."

"Selge on see, et võib tulla muudatusi ja esimene muudatus oli see, et rahvusvaheline suusaliit muutis paar päeva tagasi suusahüpete kvalifikatsioonireegleid," jätkas Raju. "Sealt võib omakorda Eesti jaoks tekkida miinusmärk - äkki kolme suusahüppajat me sinna ikkagi peale ei saa, aga välistada ei saa ka seda. Loodetavasti jäävad ülejäänud reeglid, millega oleme arvestanud, ikkagi paika."

"Rahvusvaheline suusaliit teeb kogu aeg mingeid arusaamatuid muudatusi ja ka nende kvalifikatsioonireeglid on ettearvamatud," väljendas Raju rahuolematust. "Nad võtavad endale pika aja selleks, et täitmata kohti ümber jagada. Nad otsustasid suurendada meeste suusahüpetes riigi sportlaste kvooti neljalt viiele, see omakorda tähendab, et suured riigid ei võta enam mitte nelja-, vaid viiekaupa ja see omakorda sööb väiksematel, nagu meil, võimaluse olümpiale pääseda ära või teeb selle palju keerulisemaks."