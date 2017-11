Kaia Kanepi avaldab värskes raamatus pikaajalise võitluse toitumishäiretega

"Eelmise aasta oktoobris istusime esimest korda Kaiaga maha. Tol hetkel see algatus tuli sisuliselt Kaia poolt," meenutas Muuli "Vikerhommikus". "Ajalugu on küll veel kaugem, üks kolm-neli aastat tagasi, kui Kaial jäid kannad väga haigeks, tegin talle ettepaneku raamat kirjutada. Aga siis ta arvas, et ei ole veel õige aeg. Eelmise aasta sügisel siis, umbes oktoobris, tuli see mõte uuesti."

Saatejuht Taavi Libe sai trükisooja raamatut ka sirvida ja tõdes, et uusi avastusi on päris palju. "Ausalt öeldes seda raamatut kirjutades sain Kaia Kanepi kohta teada sellise hulga põnevaid uudiseid, et ma ise ka imestasin. Inimene on olnud avalikkuse tähelepanu all ja spordiajakirjanike risttule all vähemalt aastast 2000, kui mitte varem. Ja nii palju teadmata asju, olulisi teadmata asju," rääkis Muuli. "Tegelikult minu esimene üllatus oli see sama, et Kaial on kümnete viisi päevikuid ja ta oli nõus neid ka minuga jagama. Neid päevikuid on väga järjepidevalt peetud 1995. aastast, kui ta oli kümneaastane tüdruk ja oma esimest päevikut alustas kuni sisuliselt tänapäevani välja."

Need pole siis lihtsalt treeningpäevikud, vaid ta kirjutab sinna ka oma mõtteid ja tundeid? "Seal on kõike. Algul, päris pisikese lapsena on paar aastat treeningpäevikuid, aga kui ta hakkab suuremaks saama ja hakkab mõtteid tekkima treeningu juures, siis on seal isiklik elu, tema mõtted. Hiljem on ka usupäevikut, kuna ta oli pikka aega nelipühalane. Siis on toitumispäevikut, kuna tal olid suured toitumisprobleemid," loetles Muuli. "Kõik need on kas eraldi päevikutesse või ühte kokku koondatud. See on väga huvitav materjal. Kui püüdsin raamatut kirjutada, siis kirjutasin ühte põnevat lugu ja tõin sinna juurde samaaegselt päevikukatked, et oleks võimalik jälgida kumbagi eraldi."

Kaia Kanepi on üht haigust väga edukalt varjanud – ta on olnud toitumishäirete küüsis väga pika osa oma karjäärist. "Jah, see oli mulle selles mõttes üllatus, et teada oli, et Kaial olid suured kaaluprobleemid ja neid seostati valetreeninguga ja millega iganes, aga Kaia ise räägib raamatus põhjalikult sellest, kuidas tal tekkis toitumishaigus," avaldas Muuli. "Kuidas ta oli buliimia küüsis, kuidas ta kasutas igasuguseid medikamente – mitte keelatud aineid, aga muid ravimeid – ja kuidas ta võitles sellega ja kuidas ta lõpuks selle ka võitis. See on omaette väga vinge lugu."

Samas ta buliimiadiagnoosi pole kunagi saanud? "Kuna ta ei rääkinud sellest isegi mitte oma kõige lähedasematele inimestele. Ta häbenes seda nii hirmsasti ja püüdis sellest üksinda jagu saada," ütles Muuli.

Kuidas on võimalik nii kõrgel tasemel spordis, et inimene on selle probleemiga üksi? "Kõik said aru, et tal on toitumisega mingi probleem, aga keegi ei pidanud seda haiguseks. Ta käis ju paljude toitumisnõustajate juures, kas Eesti tuntumate – Zilmeri, Adik Levdini – juures ja ka välismaiste – rootslaste, prantslaste ja paljude juures –, aga ta ei rääkinud kellelegi, et tal on selline söömishäire ja sellepärast ei osatud seda ka ravida," selgitas Muuli. "Vaadati lihtsalt, et inimene läheb heast peast paksuks ja tuleb mingit dieeti pidada, kapsalehti süüa."

Teema, mis on alati Kaia Kanepiga kaasas käinud, on tema treenerid. Kas sellest saab sotti, miks ta neid nii palju vahetas? "Raamatus on sellest põhjalikult kirjutatud ja ma arvan, et Kaia räägib sellest raamatus päris ausalt," sõnas Muuli. "Need on ka väga isiklikud ja intiimsed põhjused, kohati, aga ta räägib kõikidest treeneritest nii kokkuminekutest kui lahkuminekutest detailselt ja minu meelest on ta olnud erakordselt avameelne ja siiras. Aga ma ei tahaks neid lugusid ära rääkida, muidu pole mõtet raamatut kirjutada."

Kas küsimus oli selles, et treeneritega tekkisid erinevatel põhjustel erinevad probleemid või tüüpprobleem oli ikkagi Kaia ise? "Erinevate treeneritega olid erinevad põhjused. Kui küsida, milline Kaia roll oli, siis ta on selles mõttes maksimalist, et tal peab treeneriga olema absoluutne klapp, siis ta teeb kohutavalt tööd, treenib ja siis tal läheb hästi," rääkis Muuli. "Kui seal tekib mingi mõra või kõik ei kulge kõige paremini, pole nii, et vindutakse pooles vinnas edasi. Siis ta ütlebki, et nüüd on kõik ja proovib midagi muud."

Miks tahtis Kaia kõik need asjad lahti rääkida kui tema karjäär ei ole ju veel läbi? "See põhjus, miks me seda raamatut hakkasime tegema, oli sellepärast, et tol hetkel Kaia arvas, et ta lõpetab tennisemängimise ära. Ja et see ongi kokkuvõtlik raamat tema teest, tema karjäärist ja nii me alustasime seda tegemist," meenutas Muuli. "Raamatu tegemise käigus leidis Kaia, et ta võiks ikkagi veel tennist mängima ja hakkaski uuesti harjutama ja jõudis ka nii suurepäraste tulemusteni nagu täna näeme. Aga tol hetkel oli tal teadmine ja mõte, et tervis ei võimalda rohkem tennist mängida."

Ajakirjanik, luuletaja ja kirjanik Kalle Muuli on varem avaldanud luulekogud "Sajus" ja "Klaasi tumeduses" ning ajalooraamatud "Isamaa tagatuba. Mart Laari valitsus 1992–1994" (2012) ja "Vabariigi sünnimärgid: varjatud murdehetki Eesti poliitikas 1987–2007" (2013). Aastal 2014 ilmus raamat Reformierakonna ajaloost "Kodanike riik. Reformierakond loomisest kuni tänapäevani" ning 2015. aastal koos Tiit Pruuliga "Vilja teine elu".