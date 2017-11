Karasjov Kalev/Cramost: meile öeldi, et nad võivad kiirelt mängu tagasi tulla

Neljanda veerandaja esimestel minutitel juhtisid võõrustajad 68:65, kuid siis tegid venelased 19:6 vahespurdi ning läksid ette 84:74. Kalevlased vähendasid lõpus vahet, kuid pidid ikkagi kaotuse vastu võtma.

"Me juhtisime kümne punktiga, kuid hiljem öeldi meile riietusruumis, et nad võivad kahe-kolme minutiga mängu tagasi tulla ja neljandal veerandil see juhtuski," sõnas ERR-ile kolm hooaega NBA-ski mänginud Zeniidi pallur Sergei Karasjov. "On hea meel, et mehed on siiski teatud tasemega. Selle meisterlikkusega me mängu võitsime ja see on väga meeldiv."

"Võib-olla hüppasid sellisel hetkel meie närvid üles," arvas Janari Jõesaar. "Mitu asja tuli meil järjest, ei suutnud ise ära panna ja võib-olla said nemad sellest enesekindlust ja panid meile kohe vastu."

"Hakkasime kolmandal ja neljandal veerandil kaitses veidi agressiivsemalt mängima," tõdes Zeniidi peatreener Vassili Karasjov. "Tekkisid kiirrünnakute võimalused, mängisime agressiivselt läbimurretele ja teenisime vabaviskeid. Hea, et õnnestus võita."