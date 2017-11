Porzingis ja Harden püstitasid punktirekordi, Cavaliers kaotas peksupoisile

Täna joostud New Yorgi maratonil võidutses naistest ameeriklanna Shalane Flanagan. Viimati triumfeeris kohalik naisjooksja kuulsal maratonil 40 aastat tagasi, kui edu saatis Miki Gormanit.

Karjääri parim õhtu oli ka James Hardenil, kelle arvele jäi Houston Rocketsi 137:110 võidumängus Utah Jazzi üle koguni 56 punkti ja 13 korvisöötu. Harden tabas väljakult viskeid 19/25 (sealjuures kaugviskeid 7/8) ning jäi Rocketsi meeskonna kõigi aegade individuaalsest punktirekordist vaid ühe silma kaugusele - viibides sealjuures väljakul vaid 35 minutit. "Me ju võitsime, eks?" kehitas Harden kohtumise järel õlgu, viidates sellele, et rekordi püstitamine ei omanud tema jaoks suuremat tähtsust.

