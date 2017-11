Eesti klubid hõivavad Balti ühisliiga tabelis viit esimest kohta

Täna joostud New Yorgi maratonil võidutses naistest ameeriklanna Shalane Flanagan. Viimati triumfeeris kohalik naisjooksja kuulsal maratonil 40 aastat tagasi, kui edu saatis Miki Gormanit.

Ühtegi geimivõitu ei kinkinud külalistele ka liiga valitsev meister Rakvere Võrkpalliklubi, kes kohtus pühapäeval kodupubliku ees Jelgava Biolarsiga. 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) võit tõstis Rakvere ühtlasi liigatabelis neljandaks (15 punktiga), veel reedel oli Rakvere seitsmes. Andris Õunpuu ja kanadalasest leegionär Nicolas Timothy Dubinsky tõid kumbki Rakverele 16 punkti. Eesti meeskonna paremus tuli välja igas elemendis, rünnakuprotsendid Rakvere kasuks 58,9 vs 42,2, vastuvõtul 44,9 vs 36,5.

Liiga liider Saaremaa Võrkpalliklubi sai võõrsil 3:0 (25:13; 25:15; 25:19) jagu Limbaži/MSG-st. Saaremaa näitas kindlust nii vastuvõtul kui servil, meeskonna protsendid olid nimetatud elementides vastavalt 80,4 ja 66,7. Helar Jalg oli 13 punktiga (+11) saare võistkonna resultatiivseim, Tomaš Halanda panustas võitu 10 silma ja jäi efektiivsuses nulli. Statistika näitab muuseas, et blokist kogus kumbki võistkond vaid ühe punkti. Nii Saaremaal kui Pärnul on tabeli tipus kirjas 21 punkti, ent Saaremaa pole veel kaotusevalu tundnud.

