Operatsioonist taastuv Sildaru: vasak jalg on paremast kolm korda nõrgem

"Taastumine läheb hästi, aga tihtipeale paraneb vigastus inimestel erinevalt," sõnas Sildaru ERR-ile. "Selles mõttes on raske öelda, kas mul läheb kõige paremini või kõige halvemini. Läheb aga nii, nagu minema peab."

"Mõõtmine näitas, et mu vasak jalg on paremast kolm korda nõrgem," tõdes Sildaru. "Ümbermõõtude vahe on umbes sentimeeter, aga eks see lihas tuleb ikka tagasi. Alguses kartsin natuke seda, et kuidas jalg uutele harjutustele reageerib. Nüüd saan juba normaalselt kõndida, sellist hirmu enam ei ole. Hüpata ja joosta ei saa, peab rahulikult olema."

Järgmised kolm nädalat harjutab Sildaru Austrias Salzburgi lähedal asuvas Red Bulli diagnostika- ja treeningkeskuses.