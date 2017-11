Varrak: selliseid nappe kaotusi ei ole kerge seedida

"Me oleme nüüd saanud kolm nappi kaotust järjest, kus teisel veerandajal tekib mõõn, laseme vastased ette ära," rääkis Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak kohtumise järel ERR-ile. "Kõigis kolmes mängus oleme vastased kätte saanud, punkti-kahega ettegi läinud, aga mängude lõpud kukuvad ära. Uskuge mind, seda ei ole lihtne seedida ei mängijatel ega treeneritel."

"Kõik on võidetavad vastased ja kindlasti on Zeniidi eelarve ja mängijate palgafond suurem kui Saratovil või Permil, aga see ei muuda fakti, et me oleme võimelised kõiki neid võistkondi võitma," kinnitas Varrak. "Nüüd on aga kolm korda järjest puudu jäänud ja mitte kolmekümnega. Võitlust oli ka Permi, Saratovi ja Uniksi vastu kõvasti. Ei ole hea tunne."

Äsja liitus Kalev/Cramoga 21-aastane ameeriklane Isaiah Briscoe, kes mängis ülikoolikorvpalli kuulsa Kentucky eest ning tegi enne hooaja algust kaasa ka NBA suveliigas. "Esiteks, ärme aja haipi suureks, enne, kui see mängija pole reaalselt midagi näidanud," ei tahtnud Varrak sündmustest ette rutata. "Kindlasti on ta andekas ja talendikas mängija. Ta on noor, jättis kooli pooleli, teda ei valitud NBA draft'is ära, kuigi oli piiri peal."

"Ta tuleb siia, esimest korda saab palga peale, ilusad blondid Eesti tüdrukud ootavad - kõik sellised tegurid mängivad. Kultuurivahetus - tuled Kentucky mitmekümnetuhandelisest saalist tuhandeviiesajasse Kalevi halli. On palju näiteid Euroopast, kus väga andekad mängijad tulevad noortena ja neil läheb üks-kaks aastat aega, on teisi, kes hakkavad kohe möllama. Ainult andekusest ei piisa, vaatame, kuidas tal minema hakkab."