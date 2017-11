Wenger süüdistas kaotuses kohtunikke: nende tase langeb iga aastaga

"Kohtunik andis täna pehme penalti ja jättis kehtima suluseisust löödud värava," oli Wenger pärast kohtumist vihane. "Me oleme sellega [Manchester City kodustaadionil] juba harjunud. Eelmisel aastal jäeti jõusse kaks suluseisust löödud väravat."

"Minu arvates ei näe kohtunikud piisavalt vaeva, sest nende tase langeb iga hooajaga," jätkas Wenger. "See on lubamatu - seisul 1:2 olime mängus tagasi, aga suluseisust löödud värav tappis meie jaoks mängu."

Kodumeeskond City läks kohtumist juhtima 19. minutil, kui täpne oli Kevin De Bruyne, kaheväravaline eduseis haarati pärast seda, kui Oliver vilistas Raheem Sterlingu kasuks Arsenali karistusalas vea ning Sergio Agüero realiseeris järgnenud penalti. "Minu arvates ei olnud see penalti, see oli Sterlingu poolt provotseeritud," kinnitas Wenger. "Me teame, et ta oskab hästi sukelduda, ta teeb seda väga hästi."