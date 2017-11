Käsipalli karikasarjas selgus kolmas finaalnelikusse pääsenu

Kehralased ühinesid HC Viimsi/Tööriistamarketi ja Viljandi HC-ga, kes pidid edasipääsuks oluliselt enam vaeva nägema, olgugi et esiliigaklubide vastu. Kehral oli avakohtumisest kaasas turvaline 16-väravaline edu ning Aruküla/Audentes sõitis Kehrasse vaid kaheksa mängijaga. Kusjuures puudusid kõik kogenumad mehed ja ka meeskonna põhipommitaja Timo Raukas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel