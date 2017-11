Riia VEF avas VTB Ühisliigas võiduarve

Lätlaste poolelt hiilgas 15 punkti ja 16 resultatiivse sööduga Alex Perez. Kaksikduublile oli lähedal ka Ilja Gromov, kes kogus isiklikku kontosse 15 silma ning 9 lauapalli. Venelastele tõid Anthony Hilliard ja Suleiman Braimoh parimatena samuti 15 punkti. Ekskalevlase Vitali Ljutõtši arvele kanti 2 silma.

VEF-il on turniiritabelis lisaks ühele võidule ka viis kaotust. Jenisseil on samuti üks võit, kuid seda neljast kohtumisest. Ainsana on võiduta Astana ja Kalev/Cramo, kes mõlemad on kaotanud kõik neli mängu.