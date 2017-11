Tallinna Ülikool jätkab Balti liigas hiilgavalt

Täisedu 15 punktiga paikneb turniiritabeli tipus Tallinna Ülikool, kes on pidanud viis mängu. Neljast mängust 11 punkti kogunud Tartu Ülikool/Eeden langes Jotvingiai (viiest mängust 12 punkti) järel kolmandaks. TTÜ/Tradehouse`il on koos viis ja Kohila Võrkpalliklubi/E-Service`il üks punkt. Täna kohtub Kohila esindus Kaunasega, Emajõelinna naiskond Alytaus-Jotvingiaiga ja TLÜ Achemaga. TTÜ vastaseks on Daugavpilsis kohalik miLATss.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel