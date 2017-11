Suurepärases hoos Glasgow Celtic püstitas ajaloolise rekordi

Viimati möödunud aasta 11. mail kaotanud Celtic on seejärel võtnud 56 võitu ja saanud seitse viiki, löönud 183 väravat ning lubanud endale lüüa 35.

"See on suurepärane saavutus," kinnitas Celticu peatreener Brendan Rogers. "Mängijad on näidanud üles tõelist professionaalsust ja iga päev standardeid tõstnud. See pole midagi, mis juhtus üleöö - see on loodud õige suhtumise ja töö tulemusena."

Euroopas on Šotimaa klubist püsinud kaotuseta kauem vaid Gibraltari klubi Lincoln Red Imps (88) ning rumeenlaste Bukaresti Steaua (104). Käesolevat liigahooaega on Celtic alustanud üheksa võidu ja kolme viigiga, teisel kohal olevat Aberdeeni edestatakse kolme punktiga.