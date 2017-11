VIDEO | Warriorsi tähtmängijad viskasid võidumängus nelja peale 77 punkti

Poolajaks viie punktiga ees olnud Warriorsi viis võiduni kolmanda veerandaja alguses tehtud 24:4 spurt. Tiitlikaitsjate suur nelik viskas kokku 77 punkti (Kevin Durant 25, Stephen Curry 22, Draymond Green ja Klay Thompson 15). Warriorsile oli see kolme kaotuse kõrval seitsmendaks võiduks, Nuggets on nii võitnud kui kaotanud viis kohtumist.

