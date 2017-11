Võrkpalli ühisliigas olid võidukad kõik Eesti klubid

Selveri meeskonna vastuvõtuprotsent oli 61,6, Raseiniail 48,2. Rünnakuprotsent oli Tallinna klubil 50,5, Leedu klubil 43. Raseiniai patustas ka 20 serviveaga. Liigatabelis on Selveril nüüd koos 11 punkti ja sellega hoitakse kuuendat positsiooni. Pühapäeval saab Tallinna meeskond jõudu katsuda teise Leedu klubi Šiauliaiga, see mäng algab kell 17.00.

Seejuures tuli Järvamaa kolmanda geimi lõpus välja 18:24 kaotusseisust, vahendab volley.ee . Liigatabelis on Järvamaal nüüd neli punkti, mis annab eelviimase ehk 13. koha, Šiauliai on 12. Pühapäeval kell 15.00 mängitakse samuti kodusaalis Raseiniai Norvelitaga.

