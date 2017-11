Barcelona sai Messi juubelimängus väärtusliku võidu

Mängus, mis oli 30-aastasele argentiinlasele Lionel Messile juba 600. Barcelona särgis, haaras kodumeeskond edu 23. minutil, mil oli täpne Paco Alcacer. Sevilla viigistas 59. minutil Guido Pizarro värava läbi, kuid Alcaceri teine tabamus kuus minutit hiljem andis tabeliliidrile Barcelonale ühe viigi kõrval kümnenda võidu. Ernesto Valverde meeskond on nüüd kaotuseta püsinud 16 järjestikuses matšis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel