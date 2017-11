Rasmus Mägi: ma ei karda et ei teaks, kuidas ennast vormi viia

Paljulubavalt alanud, kuid vigastuse tõttu pooleli jäänud, hooaega võib nimetada esimeseks tõsisemaks tagasilöögiks Rasmus Mägi senises sportlaskarjääris. Kogemus oli ühtaegu valus ja õpetlik.

"Ma isegi ei nimetaks seda traumat väga tõsiseks. Kirurgilist sekkumist vaja ei olnud, oli vaja lihtsalt aega ja rahu, et see lihastrauma ära paraneks. Tõenäoliselt olen ma jõudnud sellisesse ikka, kus kui kiirused lähevad liiga suureks, siis on otstarbekas see viimane lõik või viimane kordus ära jätta ja anda kehale natukene rohkem aega taastumiseks," rääkis Mägi ETV spordiuudistele.

Rohelise tule alustada tavapärast ettevalmistust uueks hooajaks sai Rasmus oktoobri keskel.

"Ma olen harjunud üsna pikalt ja põhjalikult ennast ette valmistama võistlushooajaks. Praegu kordused on küllaltki suured, kiirused pole veel väga suured. Pigem käib tugev ettevalmistus ja põhja ladumine võistlushooajaks ja sellele eelnevateks trennideks, et jaksaks teha kõige kriitilisemaid trenne ja võistelda edukalt kogu hooaja vältel," lisas tõkkejooksja.

Kümneks päevaks tuli Eestisse treenima ja uusi kogemusi hankima ka Soome rekordimees Oskari Mörö, kes kaks aastat tagasi saavutas Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha ning jõudis Rio olümpial poolfinaali.

"Ta on avatud ja heas mõttes uudishimulik ja üritab meie treeningfilosoofiast, kas seda on kuidagi võimalik sobitada temaga. Ta ei piilu lihtsalt kuskilt posti tagant ja ei võta salaja aegu ja ei ürita seda järgi teha. Ta otsib endale sobivat mudelit, kuidas saada uut energiat. On olnud väga huvitav aeg," kinnitas Mägi.

"Hästi on läinud, kuigi tegin juba alguspäevil põlvele veidi haiget libedas ja lumistes oludes. Aga olen saanud siiski suurema osa ajast treenida ja korralikult tööd teha. Rasmusel on suured koormused, üritan temaga sammu pidada. Treeningurütm on erinev sellest, millega ise olen harjunud. Viimaste aastate vigastuste ja haiguste tõttu pole mul praegu nii hea põhi kui Rasmusel, aga muidugi on väga hea nii tugeva treeningkaaslasega koos tööd teha," kommenteeris Mörö.

Mägi lisas veel: "Loodetavasti õnnestub meil välislaagrites veel koos treenida või hooaja eel koos treenida, kui need kiirused on tõesti kõige suuremad ja sellest koostreenimisest on kõige rohkem abi."

Juba neli aastat maailma paremikku kuulunud Rasmus Mägi on saavutanud taseme, kus järgmist sammu ülespoole teha pole kerge. Selles aga Rasmus ei kahtle, et teab, kuidas seda sammu astuda.

"Õnneks ma olen jooksnud viimased neli aastat küllaltki stabiilsel tasemel. Ma ei karda, et ma ei teaks, kuidas ennast viia sellisesse vormi nagu ma olnud olen või natukene paremasse. Võistlussituatsioonid on erinevad ja sajandikke võib võita puhtalt emotsionaalsest atmosfäärist. Tuleb targalt jälgida keha ja tunnetada, et koormus ühelegi lihasgrupile liiga suureks ei läheks," lõpetas tõkkemees.