Sillamäe Kalevi president: sponsorid vähendasid raha kolm korda

Vaevalt oli jalgpalli Premium liiga viimased mängud lõppenud, kui tehti teatavaks otsus, mis muudab Eesti jalgpallimaastikku päris suurelt. Mullune meistriklubi FCI Tallinn teatas ootamatult, et on alustanud ühinemisprotsessi FC Levadiaga. Pikemaid kommentaare esialgu ei jagatud.

"Praegu ei oska midagi rohkem kommenteerida. Rohkem uudiseid on esmaspäeval," sõnas FCI tehniline direktor Dmitri Skiperski ETV spordiuudistele.

Kidakeelseks jäi esialgu ka FC Levadia. "Võin kinnitada, et FCI Tallinn ja FC Levadia on alustanud ühinemisprotsesse. See on ka kõik, mida ma saan praegu öelda. Täiendavaid kommentaare ühinemise kohta anname esmaspäevasel pressikonverentsil," selgitas FC Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo.

Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul on FCI ja Levadia ühinemisuudis kahtlemata põrutav, kuid kokkuvõttes ehk mitte midagi liiga traagilist.

"See lõpuks on vastutustundlikkuse koha pealt hea otsus. Ju seal oli halvemaid variante ka. Detailidesse ei ole mul õigust minna, see on klubide enda asi," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

See ei jäänud täna aga ainsaks suureks uudiseks, mis Premium liigat puudutab. Eesti Jalgpalli Liit otsustas tühistada Sillamäe Kalevi Premium liiga litsentsi, kuna klubi ei suutnud majanduslike raskuste tõttu täita litsentsinõudeid.

"Kahjuks peame tunnistama fakti, et me ei osale järgmisel hooajal kõrgliigas. Asi on selles, et meie majanduslikud probleemid, mida me sellel aastal lahendada püüdsime, ei lahenenudki lõpuks ja meil ei ole raha, et mängida Eesti meistrivõistlustel 2018. aastal. Sellepärast võtsime vastu otsuse lahkuda kõrgliigast ja alustada uuesti teisest liigast. Majanduslik olukord Ida-Virumaal on kujunenud selliseks, et meie sponsorid vähendasid meile lubatud summasid kolm korda. Sillamäe Kalevi all jääb praegu tööle vaid laste spordikool ja teise liiga meeskond," selgitas JK Sillamäe Kalev president Aleksandr Starodubtsev.

See tähendab, et Sillamäe Kalev viiakse värskes Premium liiga lõpptabelis viimasele kohale.

"Jalgpalliliidu printsiip on see, et sellised finantskrahhid ei tohi mõjutada liigat ja see õnnestus ära hoida. Sillamäe Kalev mängis korralikult hooaja lõpuni ja see oli ka põhjus, miks loogika on üles ehitatud selliselt, et sekkutakse alles vahetult enne meistrivõistluste lõppu," lisas Pohlak.

Millised klubid mängivad Premium liigas järgmisel hooajal, kes ja kuidas kahe lahkuva meeskonna asemele tulevad, on Pohlaku sõnul lahtine, otsus tehakse esmaspäeva hommikul. Pühapäeval kohtuvad esiliiga esimese koha heitluses Tallinna Kalev ja Maardu linnameeskond.