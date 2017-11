Ragnar Klavan aitas Liverpooli suure võiduni

Liigatabelis on Liverpool 11 vooruga kirja saanud 19 punkti ning hetkel annab see 6. koha.

55. minutil lõi Manuel Lanzini ühe värava tagasi ning tundus, et West Ham võib veel mängu tagasi tulla. Need mõtted purunesid aga kohe järgmisel rünnakul, kui vähem kui minut vastaste väravast hiljem viis Alex Oxlade-Chamberlain Liverpooli taas kahe tabamusega juhtima.

