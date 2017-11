VIDEO | FC Flora sai kätte võidukarika + mängijate esimesed emotsioonid

ETV otseülekande lõpetuseks käis terve rida Flora võtmemängijaid läbi ka Aet Süvari juurest, et jagada esimesi emotsioone.

Arno Pijpers: "Meie edu on selles, et 25% mängijatest on alla 19-aastased, 25% alla 21-aastased, 25% alla 23-aastased ja viimane osa veidi vanemad. See on ideaalne kooslus ja klubi tegi nende mängijatega head tööd. Olin lihtsalt õige inimene õiges kohas. Levadia on väga raske vastane ja see teeb selle tiitli veel magusamaks. Komplimendid ka neile, nad mängisid hästi ja tegid meie elu raskeks. Oma tuleviku kohta ei ütle ma midagi enne detsembrit."

Brent Lepistu: "Minu jaoks isiklikult oli see väga-väga tähtis. Mul on elus palju tagasilööke olnud, millest ma olen tugevamana välja tulnud. Tervitaks doktor Gunnar Männikut, kes ütles kunagi, et ma enam jalgpalli ei mängi, siin ma olen... Eesti meister! Käisin kaitseväes 11 kuud, see ka ei murdnud. Väga õnnelik olen!

Zakaria Beglarashvili: "Hinges keeb see, et minu meeskond on Eesti meister. Kohe (hooaja) alguses oli näha, et me olime paremad kui teised meeskonnad. Eelmisel aastal oli neli meeskonda, kes võisid meistriks tulla, sel hooajal ma arvan me olime kõigist paremad. Meil oli ühine meeskond nii kaitses kui rünnakul. Mängudistsipliin oli paigas. Sain palju sõnumeid Gruusiast ja ka ajakirjanikud helistasid."

Rauno Sappinen: "Eelmisel nädalavahetusel toimus meeletu pingelangus, kui oli matemaatiliselt kindel, et oleme meistrid. Ise istun hooaja lõppedes rahulikult maha ja vaatan, mis hakkab saama."

Joonas Tamm: "Tervel meeskonnal läks hästi ja siis paistsin ka ise rohkem silma. Kaitse oli meil tõesti tugev. Kõik saavad klubis hästi läbi ja õhkkond on väga lahe."

Mait Toom: "Ma ei usu, et meil väga suurt soosikukoormat oli sel aastal. Paljud ennustasid meile neljandat kohta, sest koosseis oli veel nooremaks läinud. Superkarikamäng (Flora kaotas hooaja alustuseks FCI-le 0:5 - toim.) läks lihtsalt untsu. Iga mäng oli raske, sest kõik algas alati null-nullist ja pidi uuesti keskenduma. Levadia oli ka väga tugev sel aastal ja tavaliselt selliste punktidega võidetakse tiitel. Me suutsime mõned rohkem."

Martin Miller: "See on iga noormängija unistus kohe esimesel aastal tiitel võita. Mul on üüratult suur rõõm ja ma ei oska seda kuidagi sõnadesse panna. See on kõva töövõit. Au meeskonnale ja treeneritele! Meil on hea treeneritetiim ja poisid tahavad kõik kogu aeg midagi võita. Iga päev trennis pingutame selle nimel ja see motivatsioon jätkub. Noorte mängijate tuhin."

Hooaja teisena lõpetanud Levadia kommentaarid:

Igor Prins: "Olen väga rahul mängijatega, kes suutsid esimesel poolajal väga korralikku mängu näidata. Nagu ikka Floraga... neli viiki meil. Nagu ka eelnevates mängudes, et mänguliselt oleme võib-olla veidi paremad, aga ei suuda realiseerida. Teise poolaja punane kaart rikkus muidugi mängu ära. Murdepunkt oli meil suvel, kus me Floraga kaks mängu pidasime. Seal oleks pidanud vähemalt ühe neist võitma. Mul on hea meel, et suutsime läbi hooaja näidata häid mänge. Mängijate suhtumine oli ülimalt hea ja see rõõmustab."

Maksim Podholjuzin: "Rahul ei saa olla, sest teine koht. Alati tahaks esimene olla. Mängisime hästi, paar jama tuli sisse. Flora tegi kõik hästi ja võitis. Õnnitlen! Otsustav oli see mäng, kus tegime Floraga 3:3. Meil oli hea võimalus võita, aga lasime käest."