Aivar Pohlak: üks selline uudis oleks palju, kaks on ikka väga palju

"Need on väga tähtsad uudised ja kuna see kõik mõjutab järgmist Premium liiga hooaega, siis ma olen väga täpselt jälginud kogu seda protsessi ja osalenud selles. Juba üks selline uudis oleks palju, kaks on ikka väga palju," sõnas Pohlak ERR-ile antud intervjuus.

Pohlaku sõnul on jalgpalliliidu printsiip see, et finantskrahhid ei tohi mõjutada liigat ning see õnnestus Sillamäe puhul ka ära hoida, kuna meeskond mängis hooaja lõpuni ära ja sekkuti asja alles vahetult enne mängude lõppu.

"Kui küsida, kas poleks olnud võimalik varem reageerida, näiteks enne hooaega? Eelmisel hooajal, kui Sillamäe eelarve oli ehku peal, siis me olime keerulises olukorras, kuna polnud väärilist asendajat ja tuli see risk võtta. Teisalt, oli üks konkreetne ettevõte, kes andis suulise veksli väga tõsiste summade peale, mis oleks lausa kaks hooaega ära katnud, aga see ei käivitunud," selgitas Pohlak.

Tema sõnul on aga tõenäoline, et regioonis olukorra paranedes tuleb klubi mõne aasta pärast tagasi kõrgliigasse taas konkurentsi pakkuma. Selline usk on ka põhjuseks, miks klubi kavatseb teises liigas mängimist jätkata.

Sillamäe Kalev langes sellega seoses tabelis viimaseks ehk kümnendaks ning kuigi FCI Tallinn liitub uueks hooajaks Tallinna Levadiaga, siis sportlikul printsiibil viimaseks jäänud Pärnu Vaprus peab siiski mängima ka üleminekumänge.

"Olukorrast tulenevalt arutab jalgpalliliidu juhatus esmaspäeva hommikul seda ning täna ma selle kohta kommentaari anda ei saa," sõnas Pohlak.