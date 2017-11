Klandorf: Tartu noored olid juba väljakule tulles näost ära kukkunud

ERR-ile antud intervjuus tõi taas peatreeneriks kergitatud Kalle Klandorf välja Tartu meeskonna nõrga koha, milleks tema sõnul oli noormängijate oodatust nigelam panus.

"Tartu noortest poistest jäi mulle miskipärast kihvtim mulje, kui nad siin eelnevas mängus kasahhidega mängisid. Nad olid julged ja agressiivsed ning ma veidi isegi pelgasin seda viiendat meest. Aga nägin, kui ta väljakule tuli, oli ta juba näost ära kukkunud. Saime sealt aidata kõvasti ja kaitses mängisime viiekesi sisuliselt nelja mehe vastu," sõnas Klandorf.

"Meil on üks nõrk külg - lauavõitlus. Kui ma vaatan protokolli ja vastased võtavad 52 lauda, siis ma ei tea, kas me oleme üldse lauas või ei. Engström üksi võttis 18 lauapalli. Muu pole vigagi. Pallikaotused on enam-vähem," lisas kogenud treener.

Klubi omanik Sten-Erik Jantson soovib meeskonna treenerina näha pikaaegset Tartu meeskonna lootsi Gert Kullamäed, kuid läbirääkimised edenenud pole: "Endiselt oleme sama kaugel kui paar päeva tagasi, mil meediale sellest teada andsime. Gert las elab rahulikult oma pereelu Saksamaal ja mõtleb asjade üle järgi. Kui ta tagasi on, siis selgub, kas see on ja või ei."

Jantsoni sõnul on senisele peatreenerile Raido Roosile tehtud pakkumine jätkata abitreenerina. Roos võttis endale mõtlemisaja.

Kalevi ja Tartu mängule elas Kalevi spordihallis kaasa vaid napid 150 pealtvaatajat ning Klandorfi arvates on see tingitud usu puudumisest tema meeskonna vastu: "Keegi ei usu, et me ka kedagi võita suudame, aga tuleb välja, et vahest ka suudame. Küll publik tuleb saali, kui meeskond hakkab paremini mängima."

Tartu peatreener Priit Vene klubi kehvast hooaja algusest veel suurt numbrit ei tee: "Medaleid veel ju ei jagata. Me teeme tööd ja proovime oma noori sisse panna. See ei käi nii lihtsalt, et kohe hakkavad tegema. On ilusaid momente, aga samas tulevad ka eksimused."