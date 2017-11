Pohlak Levadia ja FCI ühinemisest: ju oli ka halvemaid variante

"See on klubide otsus. Need inimesed, kes vastutavad, saavad neid otsuseid vastu võtta," lausus Pohlak intervjuus ERR-ile.

"Kuna jalgpalliliit viib läbi litsentseerimisprotsesse ja kohtumisi klubidega, siis teame klubide emotsionaalset kui ka praktilist olukorda päris hästi. Meile tundus, et see protsess liigub sinna suunas."

Pohlaku sõnul sooviti, et asjad püsiksid nii kaua koos kui võimalik. "Ma liiga palju rääkida ei saa. Saan kirjeldada emotsioone ja praktilisi hoiakuid. Eile osalesin ka sel teemal kahe ja poole tunnisel koosolekul."

"Arvan, et see on lõpus siiski ka vastutustunde koha pealt hea otsus. Ütleksin siiski, et ju seal oli ka halvemaid variante ka. Detailidesse ei ole mul kindlasti õigust minna. See on klubide enda asi."