Tallinna Ironmani võistluseks oodatakse appi 2000 vabatahtlikku

IRONMAN Tallinn toimub 4. augustil 2018 starti pääseb 2000 osalejat ning hetkel on võistlusele registreerunud juba ligi 900 osalejat 42 riigist. Täispikk triatlon on 3,8 km ujumist, 180 km ratast ja 42,2 km jooksu. Hea eeskuju persoonina treenib triatloniks näitleja Raivo E. Tamm.

"Täispika triatloni korraldamine pealinnas on keeruline ettevõtmine ja vabatahtlikke on vaja väga paljude valdkondade jaoks, et sündmus õnnestuks väga hästi," ütles peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

IRONMAN Tallinn korraldamiseks oodatakse appi 2000 vabatahtlikku. Kõik ülikoolid, ettevõtted, spordiklubid ja teised organisatsioonid ning kõik huvilised on oodatud, et teha koostööd ja registreerida vabatahtlikuks.

