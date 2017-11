Naiste rattasporti võib tulla miinimumpalga nõue

Kui meeste rattaspordis võetakse miinimumpalga nõuet loomulikuna, siis naistele pole suudetud seda kehtestada hoolimata sellest, et see lubadus kuulus Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) eelmise presidendi Brian Cooksoni programmi.

Olukord võib muutuda 2019. aastal. Selle nimel näeb kõvasti vaeva Professionaalsete Jalgratturite Liidu (CPA) naiste osakonna juht Alessandra Cappellotto, vahendab Rattauudised.ee.

"Arvan, et see on kõige tähtsam asi. Nüüd on meil (UCI) uus president ja saame eesmärgi täita," lausus Cappellotto. "Minu nägemus naiste rattaspordi arengust on pisut erinev sellest, kuidas meeste osas asju aetakse, kuid me võtame neilt mõningates asjades eeskuju. Naiste rattasport koosneb kahest tasemest – World Touri ja ülejäänud klubidest. Kummagi taseme jaoks tuleb kehtestada eraldi miinimumpalk."

Cappellotto hinnangul on mõistlik kehtestada miinimumpalga nõue alates 2019. aastast. Siis on klubidel piisavalt aega selleks valmistuda. "Sel aastal jõudsin veel ühele järeldusele – kõik naised ei saa olla ratturid," märkis Cappellotto.

"Paljud tüdrukud on mulle rääkinud, et nad pole rahast huvitatud, kuid tahavad võidu sõita. See pole minu meelest õige lähenemine. Kui tüdruk tahab võidu sõita, kuid pole selle taseme jaoks piisavalt hea, tuleb tal valida nõrgem võistkond."