VIDEO | Uute piirideni jõudnud LeBron James möllas 57 punktiga, hiilgav partii ka Porzingiselt

Tulemused: Detroit - Milwaukee 105:96, Orlando - Chicago 83:105, Philadelphia - Indiana 121:110, Washington - Cleveland 122:130, Atlanta - Houston 104:119, New York - Phoenix 120:107, Dallas - New Orleans 94:99, San Antonio - Charlotte 108:101, Denver - Miami 95:94, Utah - Toronto 100:109, Oklahoma City - Boston 94:101, LA Lakers - Brooklyn 124:112.

Ta on nüüd NBA-s vähemalt kümme punkti visanud 800 kohtumist järjest. Pikema seeriaga on maha saanud üksnes Michael Jordan (866). Ühtlasi sai Jamesist noorim mängija ajaloos, kes jõudnud liigas 29 000 punktini. Eelmisel hooajal jõudis ta noorimana nii 27 000 kui ka 28 000 silmani.

"Tunnen end karjääri parimas vormis," oli 32-aastane pallur rõõmus. "Iga sooritatud viske juures tundsin, et see läheb sisse," lisas neli korda NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud James.

