Maria Rein tuli Pariisis Euroopa meistriks

Võistlustel viibinud Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee liige Rein Loik: “Kõik meie sportlased olid väga tublid, ka need, kes täna veel poodiumile ei jõudnud. Eriti hea meel on meie debütantide Kaspar Pauli [Kaspar Paul Loik] ja Hardi esinemise üle. Noormehed astusid edasi suure sammu oma sportlasteel ning said väärt kogemusi ja innustust edasiseks treenimiseks. Eriti üllatas Hardi Paisi esiletõus rinnuliujumise distantsidel. Euroopa tipp neil aladel on paari sammu kaugusel. Maria ja Eric esinesid oodatult kõrgel tasemel."

Maria Rein võitis eile lõppenud võistlustel kokku neli medalit – neist kolm pronksi ja ühe kuldse. "Täna saavutatud tulemustega astusid kõik meie koondislased suure sammu lähemale järgmise aasta maailmameistrivõistlustele," lisas Loik.

Downi sündroomiga ujujate maailmameistrivõistlused toimuvad 20.-26. juulil Kanadas.