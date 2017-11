Flora mängija Brent Lepistu: "Tiitel on võidetud ja poistel on emotsioon laes. Selle sama emotsiooni pealt läheme kindlasti kadriorgu võitma, et hiljem topelt emotsiooni pealt vastaste kodustaadionil karikat tõsta. Aga juhtugu mis tahes, tiitlit keegi meilt laupäeval ära võtta ei saa!"

Flora abitreener Jürgen Henn: "Kuigi tundub nagu hooaeg oleks juba läbi, siis tegelikkuses on jäänud veel mängida meie suurima rivaaliga ja nagu ikka, on kõik mängud Levadiaga väga emotsionaalsed ja tulised."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel