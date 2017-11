Kalev/TLÜ president: tundub, et on tehtud õigeid otsuseid

"Tundub, et on tehtud õigeid otsuseid ja mäng on selline nagu me oleks tahtnud seda juba hooaja alguses näha," ütles Kalev/TLÜ president Sten-Erik Jantson ETV spordisaatele. "Meeskond mängib tunduvalt lihtsamat korvpalli kui paar kohtumist tagasi. Seda on näha ka resultaadis."

Raido Roosilt Kalev/TLÜ-s treeneriohjad üle võtnud Kalle Klandorf nägi oma hoolealuste mängus ka vigu. "Suutsime meeskondlikult tegutseda, eriti kaitses," rõõmustas Klandorf. "Meil korra pidi mäng siiski ära lagunema, kui Saage (Kristo - toim.) tegi paar lubamatut apsakat. Saime ikkagi mängurütmi tagasi ja lõpp oli jälle kindlalt meie käes."

Tartu Ülikooli juhendaja Priit Vene hinnangul jätkub neil arenguruumi. "Me ei saanud kuidagi kännu tagant minema," iseloomustas Vene kohtumise käiku. "Teeme oma asju korralikult ära, aga võib-olla oleme veel õppimise faasis. Meil jääb puudu mängurõõmu, et midagi ise ette võtta."