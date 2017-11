EOK spordidirektor: ROK läheneb dopinguteemale uutmoodi

Saates uuritakse, mida on talimängudel oodata eestlastelt, kuidas on valmis korraldajad, milline on olukord turvalisusega ja kas on karta suuri „dopingupomme”? Stuudios on Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju.

Kõige suuremat kõneainet on pakkunud Venemaa ning üheks võimaluseks on variant, et Eesti idanaabri sportlased ei pääsegi olümpiale oma lipu all. "Praegu pole kõne all olnud see, et A- või B-proovid oleksid olnud positiivsed, vaid rahvusvaheline olümpiakomitee võttis aluseks erapoolse raporti," ütles Raju Vikerraadiole. "See näitab uut lähenemist, et alati võib otsuse aluseks olla mõni muu asi, kui laboris välja mõõdetud tulemused."

Raju sõnul saavad tulevikus palju tööd ka juristid. "Kindlasti kaevatakse otsused edasi rahvusvahelisse spordi arbitraažikohtusse CAS ning pole teada, kas need jäävad jõusse või mitte," ennustas Raju. "Kõik see annab tööd juristidele, et mismoodi selline lähenemine vettpidavaks teha."

Raju lisas, et sportlasi ei tohi ühe pulgaga võtta. "Venemaa koondises on sportlasi seinast seina ja alad on erinevad," lausus Raju. "Kõiki sportlasi ei saa ühtemoodi vaadata."

Samuti räägitakse saates tippspordi paratamatust osast ehk vigastustest. Üha rohkem levivad meedias võikad videod rasketest traumadest. Osad vigastused on aga varjatumad ning tihtipeale ei teagi publik, et starti asuv sportlane mõne tõsise terviseprobleemi käes kannatab.

