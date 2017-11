Mourinho tegi kaks päeva enne suurt mängu eduka visiidi Hispaania kohtusse

Sarnaselt mitmetele teistele Hispaanias elanud jalgpallitegelastele on Mourinhole sekeldusi valmistaud imidžiõigustega seotud tulud - nimelt võlgneb ta süüdistuste järgi Hispaania riigile 3,3 miljonit eurot. Hispaania ametiasutused alustasid ametlikku uurimist juunis, vahendas Soccernet.ee.

Mourinho ise kinnitas aga, et kohtus jõuti juhtumiga ühele poole ja tema käitumine oli täiesti legaalne. "Mulle antud informatsiooni kohaselt oli minu maksude situatsioon täielikult seadusega kooskõlas."

"Aastaid hiljem informeeriti mind, et uurimine on alanud ja et ma pidin olukorda muutma ning maksma kindla summa tagasi. Polnud mingit debatti või vaidlust, summa on makstud ja allkirjad on antud, mis kinnitavad, et kõik on vastavuses ning juhtum on suletud - seetõttu ma siin olengi."