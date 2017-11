Premium liiga neljanda ringi parimaks valiti Rauno Sappinen

Sappinen on neljandas ringis, mis algas 28. vooruga, mänginud maksimaalsed 630 minutit ning löönud vastaste väravavõrku seitse väravat, lisaks on andnud ta viimases ringis kolm väravasöötu. Samuti on Sappinen olnud seni neljanda ringi parim InStati statistika koondtulemusel.

Sappinen on olnud tänavu Premium liiga suurim väravakütt koos Albert Prosaga (FCI Tallinn), kui mõlemad ründajad on vastaseid kostitanud lausa 27 väravaga. Resultatiivsustabelis, mis hõlmab endast nii väravaid kui ka väravasööte, on Sappinen tabeli tipus 43 punktiga, kui talle järgneb 39 punktiga (16+23) meeskonnakaaslane Zakaria Beglarishvili. Kolmas on selle arvestuses Prosa 34 punktiga ning esinelikusse mahub veel Levadia mängija Rimo Hunt 32 punktiga (20+12).

Flora kindlustas möödunud voorus Premium liiga võidu ning Eesti meistritiitel antakse võistkonnale üle homme Kadrioru staadionil, kui viimases voorus kohtutakse FC Levadiaga. Mängu eel antakse auhinnad üle oktoobrikuu parimale treenerile, Sappineni juhendajale Arno Pijpersile ja oktoobrikuu parimaks mängijaks valitud meeskonna kaptenile Brent Lepistule. Samuti saab auhinna kätte Sappinen, kes saab metallikunstniku Jüri Roosa poolt valmistatud taiese, mis kujutab jalgpallisaapaga metallist jalgpalli puruks löömist, mis tähistab neljandat ringi iseloomustanud „Kõik mängu!“ kampaaniat.