KHL-i vastulöök: olümpiamängude ajal ei pruugita pausi pidada

Venemaa olümpiakomitee president Aleksandr Žukov andis ühemõtteliselt teada, et riigi sportlased ei võistle PyeongChangis olümpialipu all.

KHL kaalub plaani seetõttu, et dopinguskandaali sattunud Venemaa ei pruugi PyeongChangi oma lipu all pääseda. Kui nii otsustatakse, teeb KHL oma vastukäigu, vahendas Sport-Ekspress.

