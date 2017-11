Keelatud ainete nimekirjast kaovad alkohol ja glütserool

2018. aasta keelatud ainete nimekirjas dramaatilisi uuendusi pole. Tähelepanu väärib asjaolu, et enam pole alkoholi eraldi keelatud aine kategooriana välja toodud (seni oli see teatud spordialadel keelatud). Teiseks muudatuseks on glütserooli eemaldamine keelatud ainete nimekirjast. Endiselt on nii võistluste ajal kui võistlusvälisel ajal keelatud trimetasidiin (mis sisaldub näiteks ravimis Preductal) ja meldoonium (ravimis Mildronat), vahendas Eesti antidoping.

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest. Sel aastal kommenteerisid nimekirja projekti ka Eesti eksperdid.

