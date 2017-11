Korvpalli meistriliiga kuu parimaks mängijaks valiti Egert Haller

Venemaa olümpiakomitee president Aleksandr Žukov andis ühemõtteliselt teada, et riigi sportlased ei võistle PyeongChangis olümpialipu all.

Eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo ridades Eesti meistriks tulnud, kuid vähe mänguaega teeninud Haller on tõusnud selgelt Valga-Valka meeskonna põhimeheks ning enesekindlust on seniste kohtumiste põhjal noorel mängumehel korralikult.

22-aastane Haller on tänavu keskmiselt viies mängus kogunud 25,6 mänguminutit, 14,8 punkti, 2,6 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu. Kahepunktiviskeid on mees tabanud 60-protsendiliselt (9/15) ja kaugviskeid 51,6-protsendilise (16/31) täpsusega. Keskmine PIR näitaja on piirilinna viskekahuril 13,4.

