Kergejõustikus võetakse uuest aastast kasutusele maailma edetabel

Edetabel koostatakse vastavalt punktidele, mida sportlased saavad hooaja jooksul erineva tasemega võistlustelt koguda. Maailma edetabeli põhjal selguvad ka maailmameistrivõistlustele ja olümpiale pääsejad, kirjutab Reuters.

IAAF loodab, et tänu edetabelisüsteemile kasvab Teemantliiga tähtsus. Seni on väga vähestel etappidel nähtud maailma tippude vastasseise. IAAF-i president Sebastian Coe on korduvalt öelnud, et sellisel kujul Teemantliiga ei toimi.

Tiitlivõistlustele pääsemiseks on siiani tulnud täita kvalifikatsiooninorm, kui normitäitjaid on rohkem kui riigile ette nähtud kohti, on riiklikud alaliidud lõplikud kriteeriumid paika pannud. Maailma edetabeli kasutuselevõtmisega see aga muutub. "MM-ile ja olümpiale pääsemisel arvestatakse maailma edetabelit," ütles Coe.

IAAF-i teatel arvestatakse edetabeli koostamisel nii sportlase sooritust kui ka võistluse taset. Täpsemad reeglid iga kergejõustikuala kohta peaksid paika saama 2018. aasta esimeses kvartalis, seega on edetabelit võimalik kasutada juba 2019. aasta maailmameistrivõistlustele ja 2020. aasta olümpiale pääsemiseks.