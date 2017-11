Skandaal Norras: olümpiakomitee kulutas alkoholile üle mõistuse palju raha

Pool aastat tagasi avalikustati, et 2016. aastal Lillehammeris toimunud noorte taliolümpiamängudel tarvitasid külalised NIF-i kulul ligi 20 000 euro eest alkoholi.

Nüüd anti pressile ligipääs NIF-i 20 tippametniku viimase viie aasta reisidokumentidele ja krediitkaardi väljavõtetele, kust ilmnes, et aastatel 2012-2016 on NIF alkoholile kulutanud sadu tuhandeid Norra kroone ehk kümneid tuhandeid eurosid maksumaksjate raha.

Näiteks leidis Norra Rahvusringhääling (NRK), et 2012. aasta Londoni olümpial kulutati restoranis Il Baretto kaheksa päeva jooksul lõuna- ja õhtusöökide ajal alkoholile 112 000 Norra krooni ehk ligi 12 000 eurot – hinnanguliselt umbes 30-40 inimest jõid selle eest ära mitmeid pudeleid veine, õlut ning ka kanget alkoholi. Arved tasuti NIF-i krediitkaardiga.

"Nii juhtus, kuna meid oli olümpial nii palju. Ja kuna me võitsime ka kuldmedaleid, tähistati neid. Aga samas näitas see meile ära, et peame muutma alkoholipruukimise reegleid," ütles NIF-i kommunikatsioonijuht Nils Røine NRK-le.

Kuldmedaleid tähistati suurejooneliselt – aerutaja Eirik Verås Larseni olümpiavõitu tähistati TV2 andmetel Il Barettos 54 pudeli veini, 15 õlle ja 46 pitsi kange alkoholiga.

Kaheksa päeva vältel Il Barettos kulutatud ligi 12 000 eurost umbes 4200 maksti kangete alkoholide ja šampanja või vahuveini eest. "Me ei saa selliseid asju enam lubada," nentis Røine.

Lisaks Londoni olümpial kulutatule pälvisid tähelepanu ka NIF-i liidrite alkoholiarved. Näiteks käisid praegune NIF-i president, toonane juhatuse liige Tom Tvedt ja eelmine peasekretär Inge Andersen 2013. aasta 28. septembril Oslos Radisson Blus õhtusöögil, kus, nagu arvelt näha, joodi šampanjat, söödi austreid, homaarisuppi ning lambapraadi. Umbes 260-eurone arve kanti NIF-i kuludesse.

Sellest päev varem einestas Andersen teise juhatuseliikme Jorodd Asphjelliga, siis oli arve 270 eurot, millest pool kulus alkoholile. Ka see kanti olümpiakomitee kuludesse.

Näiteid on ka lähiminevikust. 2016. aasta jaanuaris einestasid NIF-i kulul neli nende töötajat ning sponsori Norsk Tipping ja raadio P4 esindajad –, arve oli 6809 Norra krooni ehk ligikaudu 725 eurot, sellest umbes 490 alkoholi eest. Sama aasta mais viis NIF-i esindaja õhtusöögile kolm kindlustusfirma Gjensidige töötajat, siis oli arve umbes 585 eurot, millest 275 eurot kulus alkoholile. Sellest mõned päevad hiljem einestasid kaks NIF-i töötajat ja neli sponsori Jyski esindajat ligi 800 euro eest, alkoholi peale kulus sellest umbes 450 eurot. 2016. aasta detsembris maksti õhtusöögi eest, kus olid neli inimest – NIF-ist, Norsk Tippingust ja Norra Suusaliidust – 385 eurot, sellest 225 eurot alkoholi eest.

Nende paljude näidete tõttu muutis NIF tänavu 1. jaanuarist enda reegleid ning enam ei tohi alkohoolseid jooke NIF-i kuludesse kanda. Välja arvatud erandlikel juhtudel. Näiteks võib selleks saada loa juhul, kui kohtutakse sponsorite või koostööpartneritega, kuid ka siis on piirangud paika pandud. Røine sõnul tuleks piir tõmmata ühe-kahe klassi veini juures.

"Tava on selline, et pigem me alkoholi ei tarbi. Aga kui on eriline olukord, mis on heaks kiidetud, tohib NIF-i kuludesse kanda vaid piiratud koguse. Seesuguseid arveid enam ei tule nagu varasematel aastatel," lubas Røine.

Ka olümpiakomitee president Tvedt lubas, et sellised arved jäävad minevikku. "Kinnitan, et need on üksikud näited ja selliseid asju enam ei juhtu," ütles Tvedt Dagbladetile "Oleme enda vigadest õppinud. Tähtis on rõhutada, et pärast eelmisel aastal tehtud muudatusi meil enam sarnaseid probleeme ei ole."

Dagbladet aga tuvastas, et Tvedti jutt ei ole just puhas tõde. Tänavu märtsis käisid NIF-i töötajad Austrias Schladmingis peetud eriolümpial. Muuhulgas esitati pärast reisidokumentide hulgas ka baariarve, kus peal seitse pooleliitrist õlut ja viis pitsi Jägermeistrit. Kuna see polnud eelnevalt kokku lepitud, ei makstud esialgu seda raha töötajatele tagasi, aga maikuus võttis Tvedtiga ühendust Schladmingis käinud Elisabeth Seeberg, kirjutades, et mõistab, et NIF-il on uued reeglid, aga oleks tore, kui neile siiski see raha tagastataks. Lõppu lisas ta, et Anita keeldub seda arvet kinnitamast. Tvedt vastas Seebergile samal päeval, öeldes, et annab neile eriloa. Sellega rikkus ta aga NIF-i rangemaid alkoholireegleid. "Sellist arvet ei oleks tohtinud kinnitada," tõdes Røine.

Tvedt ise selgitas, et otsustas tagasimaksmise heaks kiita, kuna tegemist oli olümpiakomitee esindamisega ja sellele oleks pidanud juba eelnevalt eriloa andma, pealegi olevat tegu olnud vähese alkoholikogusega.

Norra sportlastest reageeris alkoholiskandaalile kõige teravamalt murdmaasuusataja Petter Northug. Kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister postitas enda Instagrami kontole pildi Tvedtist ja Andersenist koos küsimusega "Kas lähme õhtul välja?" ning mitmete teemaviidetega, teiste seas näiteks #õllekõht, #baaristbaari, #Mastercard ja #NIFpeopaat2018PyeongChang.

Pahameelt väljendasid aga ka äsja Trysilisse treeningulaagrisse kogunenud laskesuusatajad. "Need on täiesti uskumatud summad. Kui sellest kuulsin, oli mul piinlik ja ma loodan, et ka spordijuhtidel on piinlik," sõnas kolmekordne maailmameister Johannes Thingnes Bø. "Need arved on häbiväärsed. Muidugi tohivad nad süüa ja peentes restoranides käia, aga selliste alkoholiarvete eest tulnuks ikka isikliku kaardiga maksta. Selline käitumine näitab, et niimoodi on aastaid tehtud, aga see peab lõppema."

"See, et alkoholi voolas ojadena ja NIF, tegelikult sport üldisemalt, pidi selle eest maksma, on minu hinnangul täiesti vale," lisas neljakordne olümpiavõitja ja 12-kordne maailmameister Emil Hegle Svendsen. "Kusagil peaks mingi häirekell tööle hakkama, kui spordi arvelt selliseid summasid kulutatakse."