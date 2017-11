Ferrari ähvardab vormel-1 sarjast lahkuda

Nädala alguses tõi F1 sari Pariisis avalikkuse ette esialgse kava, mille järgi peaksid masinate mootorid alates 2021. aastast muutuma sisuliselt odavamaks ja valjemaks, eesmärgiga ligi meelitada potentsiaalseid uusi tootjaid. See pole aga meelepäraseks mitmetele sarja vanadele olijatele. Kolmapäeval tulid kritiseerivate avaldustega välja Mercedes ja Renault, eile võttis sõna ka sarja kõigi aegade edukaim meeskond Ferrari.

"Me teame seda, et Ferrari loomisest saadik on F1 olnud osa meie DNA-st," sõnas Ferrari president Sergio Marchionne. "Me ei saa ennast teisiti defineerida, aga kui me muudame liivakasti tundmatuseni, ei taha me seal enam mängida."

"Meie kulusid ja tulusid silmas pidades oleks [F1 sarjast lahkumine] väga kasulikuks käiguks," lisas Marchionne, kelle sõnul oleks ta "üliõnnelik", kui Ferrari tema käe all F1 sarjast välja astuks. "Ma töötaksin alternatiivse, ratsionaalsema strateegia kallal, mis selle [sarja] asendaks," sõnas itaallane.

Praegu kehtiva lepingu alusel sõidab Ferrari MM-sarjas vähemalt aastani 2020. Võimalikke muudatusi arutatakse ka teisipäeval, kui koguneb F1 sarja strateegiagrupp. "Me läheme teisipäevasele kohtumisele parimate kavatsustega ja vaatame, kuhu see meid viib," ütles Marchionne.