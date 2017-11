Tallinnas algab täna kõrgetasemeline curlingu MK-etapp

"Oleme võtnud maailmakarika etappide korraldamisel aktiivse hoiaku," rääkis turniiri peakorraldaja Juuli Liit. "Kui eelmine hooaeg toimus Tallinnas kaks maailmakarika etappi, siis sel hooajal juba neli. MK-etappide korraldamine on suur vastutus, aga ka võimalus meie oma võistkondadel ennast proovile panna kõrgetasemelises konkurentsis. Turniiri ajastus sobib hästi ka paari nädala pärast algavate Euroopa meistrivõistlustega ning paljude naiskondade jaoks ongi tegu viimase turniiriga enne EM-i,"

Tallinn Ladies International on maailmakarikasarja (World Curling Tour) raames mängitav kõrgetasemeline rahvusvaheline turniir. Antud võistluse raames on naiskondadel võimalik teenida ühtlasi maailma edetabeli punkte. Riikidest on esindatud Läti, Leedu, Poola, Soome, Šotimaa, Šveits, Tšehhi, Valgevene, Venemaa ja Eesti. Eestist osaleb kolm naiskonda, kellest üks on ka Eesti naiste EM-esindus kapten Marie Turmanni juhtimisel. Lisaks neile astub võistlustulle ka Eesti naisjuunioride koondis, kes valmistub jaanuari alguses toimuvataks juunioride MM-kvalifikatsiooniks.

"Mul on naiskonna nimel ääretult hea meel, et nii kõrgetasemeline turniir on juba teist aastat koju kätte toodud," sõnas Turmann. "Kohal on näiteks 2015. aasta EM-pronks Soome, alati tugevad šotlased, šveitslased ja venelased. Turniir sobib ideaalselt meie ettevalmistuseks EM-ils. Ootan juba põnevusega esimest mängu."

"Tallinn Ladies International" toimub Tondiraba jäähallis tänasest kuni 5. novembrini, võistlus toimub kolmel rajal ning kolmes grupis.

Käesoleval hooajal on Tallinnas juba toimunud kaks MK-etappi - üks meeste võistkondadele ja üks segapaaridele. Neljas maailmakarika etapp toimub taas segapaaridele 2018. aasta veebruaris.