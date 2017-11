Räime koduklubi võttis "pahast poisist" ratturi tagasi

Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy 2018. aasta koosseis on sajaprotsendiliselt paigas. Viimase pusletükina liitus Omer Goldstein, kellega sõlmiti kaheaastane leping. Goldstein on Israel Cycling Academy noorim rattur ja viies koosseisu kuuluv iisraellane.

Mägedest hästi üles saav Goldstein alustas hooaega Israel Cycling Academy farmklubis, kuid juunis ta vallandati, sest tal oli ametliku teate kohaselt probleeme distsipliiniga, vahendab rattauudised.ee. Täpsemaid selgitusi ei jagatud. Tema karjäär jätkus Baskimaa klubis Ampo, mille ridades ta võitis Memorial Etxanizi.

“Academyst vallandamine oli mulle suureks löögiks,” tunnistas Goldstein, kelles tiimijuhid näevad suurt potentsiaali. “Mõistsin, et kui ma ei ela nagu profirattur, võin karjääri kaotada. Olen õnnelik, et see kriis sai läbi. See aitas mul aru saada, mida on vaja teha, et olla proff.”