Aastalõputurniir algab sellel aastal fännide turniiriga

Enamuse turniiride kohtumised kestavad tavapäraselt 12 minutit. Naiste Meistriliiga turniiril on mängu pikkuseks 14 minutit, U17 Eliitliigas 15 minutit. Premium liiga, Esiliiga ja Esiliiga B turniiridel on mänguajaks 17 minutit.

